Martita Fort sabe cómo encantar con su gran belleza

Martita Fort tiene buena relación con su hermano Felipe. "A pesar de que estamos creciendo y estamos eligiendo caminos diferentes en la vida, siempre nos tenemos uno al otro”, señaló en una nota con Gente.

Martita Fort

Además, en la misma nota habló sobre su futuro. "Me veo siendo cantante, teniendo la vida de familia... ¡casada, con hijos y habiendo exteriorizado mi rol en FelFort!", aseguró.

En Instagram, la hija de El Comandante es muy activa y llama la atención con el contenido que comparte. Ahora, lo hizo con un pequeño video luciendo un precioso vestido rojo. Es que Martita sabe bien cómo encantar con su gran belleza, igual que lo haría su papá si estuviera vivo.

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El chocolatero más querido había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Sobre cómo era Fort con sus hijos, Martita contó en una nota: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".