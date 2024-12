Esta es la forma correcta para limpiar las frutas y eliminar pesticidas con 1 ingrediente

La limpieza de las frutas y verduras es algo que quizás no tenía mucha importancia hasta que llegó la pandemia del coronavirus. Esta práctica es fundamental para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Sobre todo, si son frutas como fresas que están pegadas al suelo y tienen más contacto con pesticidas.

Además de esto, la limpieza de frutas sirve para eliminar suciedad y bacterias que pueden tener como E. coli o Salmonella durante el cultivo, la cosecha, el transporte o el almacenamiento. Además, frutas como manzanas y cítricos suelen tener una capa de cera para preservar su frescura que también necesitamos quitar.

Elimina todos los restos de pesticidas y bacterías que pueden estar en la fruta. Foto: Archivo

Para esto, vamos a usar bicarbonato de sodio y agua. En un recipiente lleno de agua ponemos 1 o 2 cucharadas de bicarbonato y luego agregamos las frutas para que se remojen unos 10-15 minutos. Posteriormente, frotamos suavemente las frutas con las manos o cepillo y las enjuagamos para eliminar los restos de bicarbonato.

Este método de limpieza es ideal para frutas con pieles comestibles como pueden ser manzanas, uvas o fresas. Como sabemos, las frutas con cáscara gruesa como la banana o la naranja, no necesitan tanta atención ya que esto no se come.

El bicarbonato tiene una textura ligeramente abrasiva, lo que ayuda a aflojar suciedad, restos de cera y otros contaminantes adheridos a la piel de las frutas. Foto: Archivo

Principalmente, el éxito de limpieza y desinfección del bicarbonato de sodio en las frutas radica en que es una sustancia alcalina, lo que significa que puede neutralizar compuestos ácidos presentes en algunos pesticidas y químicos usados en la agricultura. Esto lo convierte en una herramienta efectiva para reducir residuos químicos en la superficie de las frutas.