Se conoció el aumento que tendrán jubilados en enero del 2025: de cuánto será y por qué

El Indec dió a conocer en el día de ayer el dato oficial de la inflación correspondiente a noviembre y como sabemos, esto impactará directamente sobre el aumento de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de Anses en el mes de enero del 2025. Por eso, a continuación, te contamos cuál fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registró el organismo y a cuánto aumentarán los haberes.

El 11 de diciembre se conoció que la inflación de noviembre fue del 2,4%, lo que significa que este será el aumento para prestaciones que paga Anses en el primer mes del año. En este sentido, la jubilación mínima será de $265.829,13, sin contar el bono extraordinario que supuestamente también se pagará.

El aumento a jubilados se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274. Foto: Archivo

Vale la pena aclarar que más de 3 millones de jubilados cobran la mínima en Argentina. De esta forma, así quedarían los haberes de jubilados y pensionados:

Jubilación mínima: $265.829,13 ($385.829,13 con bono)

Haber máximo: $1.788.778,40

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $212.663,30 ($282.663,30 con bono)

Por discapacidad o vejez: $186.080,39 ($256.080,39 con bono)

Para madres de siete hijos: $265.829,13 ($385.829,13 con bono)

La inflación de noviembre resultó menor a lo esperada por las consultoras privadas. Foto: Archivo

Por otra parte, un dato no menor es que el Presupuesto 2025 no contempla el aumento de asignaciones familiares como lo hizo este año. Por lo que no se conoce oficialmente cuánto aumentarán. En el caso que también aumentaran un 2,4% quedarían de la siguiente forma: