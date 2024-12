El auspicioso mensaje del ángel de la guarda para este 12 de diciembre para Cáncer, Leo y Virgo

El ángel de la guarda llega con emoción, alegría y esperanza este 12 de diciembre para las personas de Cáncer, Leo y Virgo. Se está terminando el año y siempre es bueno hacer un balance para ver cómo nos fue durante el 2024. No hay que deprimirse por lo que no se pudo hacer.

Lo importante es que cada signo tiene un ángel guardián, según los estudiosos de la astrología. Por eso todos tienen protección divina y una guía mientras dura su vida terrenal. Hay que aprovechar la presencia de estos seres para ser mejores personas y lograr encontrar el camino hacia la felicidad.

Cáncer

El ángel Muriel de este signo te advierte que hay una persona cercana a ti que te envidia por las cosas que posees. Debes alejarte de la gente tóxica que no suma en tu vida. No te preocupes porque no te hará daño y pronto solucionarás todos los problemas que te estaban preocupando. Tendrás un fin de año grandioso.

Una vela para purificar. Fuente: Shutterstock.

Leo

El arcángel Miguel les señala a los de este signo que no dejen que su hogar se llene de vibras negativas. Riega con agua bendita a tu alrededor. Tendrás un ascenso laboral que te cambiará la vida y reinará la prosperidad económica. Debes aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que se presentan.

Virgo

El arcángel Rafael de este signo te pide que le dediques unos minutos de oración a la Virgen de Guadalupe y des gracias por las bendiciones recibidas. Una persona se acercará a ti con buenas intenciones. Será la oportunidad de descubrir el verdadero amor con mucha honestidad y entrega.