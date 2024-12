Los seis pasos para interpretar los sueños y entender su significado

Todas las noches cuando las personas descansan tienen sueños que a veces no logran entender. El subconsciente se manifiesta durante el descanso con imágenes que a veces son agradables y en ocasiones se transforman en pesadillas. Sin embargo, muchas veces no logramos descifrar el significado.

Lo que está claro es que los estudiosos del tema durante muchos años han intentado develar lo que ocurre en el mundo onírico y por eso se establecieron algunos significados para los sueños más recurrentes. Esto siempre teniendo en claro que los sueños son subjetivos y que responden a la experiencia y vida de cada persona.

Los pasos seis pasos para interpretar los sueños

Hay que partir de la base de que el significado que se le atribuye a un sueño es personal e intransferible. El sueño refleja una parte del interior, de los sentimientos, miedos o temores, por lo que no puede universalizarse. En segundo lugar, se aconseja no dejarse llevar por la visión del sueño, aunque vemos ciertas imágenes, el sentido a veces no se corresponde con esas.

Se manifiesta el subconsciente. Fuente: Shutterstock.

Lo tercero es apuntar en un cuaderno todo lo que ocurre en el sueño con detalles, lo que te llama la atención. Todos los detalles son importantes a la hora de develar el significado. El quinto paso es prestar atención a los verbos de tu sueño y las acciones. Debes analizar cómo te hacen sentir esas acciones, si te gustan o te hacen sentir triste.

Por último, debes crear tu interpretación personal del sueño dándole un significado personal a cada situación que aparece mientras duermes. Así podrás crear una historia que mostrará y develará algo de tu personalidad o de algo que te preocupa. Se recomienda anotar cada detalle del sueño y también puedes consultar especialistas en esta materia.