La China Suárez enciende las redes sociales con un look infartante

Eugenia "China" Suárez no para de estar en boca de todos por diferentes conflictos pero en esta ocasión, la ex actriz de Casi Ángeles se llevó todas las miradas por lucir un increíble look total pink que en redes sociales elevaron la temperatura de muchos. Recordemos que la actriz de "Linda" es una de las más seguidas en la red de la camarita.

Allí, en Instagram, tiene alrededor de 6,6 millones de seguidores que muchos de ellos fueron partícipes de reaccionar a su última publicación, donde se la puede ver con un conjunto deportivo que su color llamó la atención. Pues el rosado se caracteriza por irradiar frescura y alegría, que es lo que queremos proyectar en esta temporada de calor.

Las imágenes de la China superaron los 150.000 likes en menos de un día. Foto: @sangrejaponesa

La China posó con este look en una sesión de gimnasio con pesas y un beauty look bellísimo. Se puede ver a la ex pareja de RusherKing con un delineado negro estilo cat eye y máscara de pestañas que acompañó con un hairstyle despeinado con efecto wet hair.

El conjunto deportivo se caracteriza por tener un top con abertura y cierre en el pecho y calza larga. Un look que ya había mostrado en publicaciones de Instagram anteriores pero en color negro.

El look deportivo de la China Suárez es furor en internet. Foto: @sangrejaponesa

Entre los comentarios de sus seguidores se pueden leer muchos halagos y también algunos que hacen referencia a su supuesta relación con Mauro Icardi. Entre todos se destacan "La más hermosa de Argentina sin dudas", " La que puede puede comete el mundo china", "China y cómo la pasaste en tequila con mauro?".