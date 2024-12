Jardín: el abono casero definitivo para hacer crecer tu limonero en pocos días

El limonero no sólo adorna el jardín sino también nos da las frutas más nobles que podemos tener en casa. Aunque estos árboles no son difíciles de cuidar, a veces, si necesitan abono para poder crecer fuertes y darnos los mejores limones posibles. La buena noticia es que no es necesario gastar dinero en productos químicos, hay un ingrediente de casa que es el mejor para esto.

Hablamos de un ingrediente que brindará una combinación perfecta de los nutrientes que el limonero necesita para crecer sano y feliz. Es la cantidad justa de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y magnesio. Y es la cáscara de plátano o banana, como quieras llamarlo pero es algo que nunca más debes desechar a la basura.

Aunque pueden haber otros ingredientes caseros para abonar nuestro limonero, estos tres son la mezcla perfecta. Foto: Archivo

Para crear este abono casero que tu limonero, y demás plantas del jardín, te agradecerán, necesitas mezclar cáscaras de plátano, posos de café y cáscaras de huevo trituradas. Debes dejar al menos fermentar la mezcla una semana y luego aplicarlo a la base lo más cerca de las raíces posibles.

Lo ideal es aplicar este abono cada 15 días y no te arrepentirás de hacerlo porque los resultados se comienzan a ver en pocos días. Las hojas comenzarán a crecer más verdes, el limonero se verá más fuerte y producirá frutos más grandes y jugosos. Además, estarás reutilizando alimentos que de otra forma, terminarían en la basura.

Este abono casero ayudará a la producción de frutos y a que el limonero crezca saludable. Foto: Archivo

Son tres ingredientes que pueden hacer que tu jardín sea la envidia de todos. Son fáciles de conseguir, baratos y súper fáciles de crear. Animate a ser un gran experto en jardinería y hacer lucir tus plantas como nunca antes.