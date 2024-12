El sorpresivo vínculo entre Wanda Nara y Romina Malaspina

En las últimas horas, Wanda Nara celebró su cumpleaños número 38 a lo grande en su mansión ubicada en el exclusivo barrio privado Santa Bárbara. No faltó nada y hubo shows en vivo, una increíble decoración y una larga lista de invitados famosos.

Wanda Nara

LAM abordó a la mediática antes de que ingresara a la fiesta y Ángel de Brito quiso saber cuánta gente había en el lugar. “No sé cuántos invitados hay, porque casi todo lo armaron mis amigos. Estuvo Elián a cargo de gran parte de lo que va a pasar ahora. Y fueron invitando a muchos amigos míos. La verdad es que yo no armé nada. Hoy me llamaron del barrio y había cosas que no sabía”, señaló Nara.

Wanda celebró su natalicio en la víspera ya que ella llegó al mundo el 10 de diciembre de 1986. De la decoración que se pudo apreciar en redes, se destaca un piso luminoso al estilo "Fiebre de sábado por la noche", una gran barra de tragos y un cartel led que señalaba que era el cumpleaños de la “Bad Bitch”, título de su primera canción.

Romina Malaspina

Una de las que asistió al gran evento fue Romina Malaspina, pero ¿qué las une a Nara y Malaspina? Son vecinas. Así lo indicó la ex Gran Hermano en su cuenta de Instagram al compartir un pequeño video antes de ir a la celebración.

Frente al espejo, Romina Malaspina se filmó con un look negro y escribió: "Al cumple de mi veci, Wanda Nara".