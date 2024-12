Los ejercicios perfectos para adelgazar y tonificar glúteos

Adelgazar puede ser un poco complicado si no encuentras los ejercicios que sean de tu agrado y te ayuden a quemar calorías. Pero la buena noticia es que hay tantas disciplinas para hacer que es casi imposible que no encuentres algo para ti. El secreto es combinar aquello que te guste con los siguientes movimientos.

Los ejercicios que no te puedes saltar

Correr o trotar es un clásico que te ayudará a adelgazar y tonificar. Muchos la describen como una de las actividades físicas más completas y beneficiosas para la salud porque ayuda a quemar grasas, mejora la salud cardiovascular, aumenta la resistencia y fortalece piernas, core y brazos.

Siempre debes hacer algo de cardio para mantenerte saludable. Foto: Archivo.

La natación es otra de las disciplinas que te ayudará a ponerte en forma. Si bien es un ejercicio de bajo impacto, trabajar en el agua es todo un desafío. Aquí podrás desarrollar al máximo todos tus músculos mientras pierdes peso y mejoras la postura y tu alineación corporal.

Saltar la cuerda es otro de los ejercicios perfectos para adelgazar y tonificar. Además es una actividad sencilla y que puedes adaptar a cualquier nivel de dificultad. Saltar la cuerda es un ejercicio de alta intensidad que te ayudará a quemar calorías al mismo tiempo que fortalece piernas, brazos y core.

Agregar algo de peso a tus ejercicios de fuerza será de gran ayuda. Foto: Archivo.

Y por último no puede faltar un entrenamiento de fuerza. Cabe destacar que para perder peso debes trabajar todos los músculos de tu cuerpo y no solo una zona en específico. Esto te ayudará a no perder músculo y lucir un cuerpo tonificado sin flacidez. Además, el entrenamiento de fuerza te ayuda fortalecer los huesos, mejorar la postura y ganar flexibilidad.