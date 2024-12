El auspicioso mensaje del ángel de la guarda para este 1 de diciembre para Aries, Tauro y Géminis

Este domingo comienza el último mes del año y todos ponen sus esperanzas en poder cumplir alguno de sus objetivos. El ángel de la guarda llega con un mensaje auspicioso para las personas de Aries, Tauro y Géminis. Lo importante es que no pierdan las esperanzas y se den cuenta de lo valiosos que son y todo lo que tienen para dar.

De todas maneras, todos los signos tienen un ángel guardián, según informa la astrología. Es por eso que se les pide que lo honren y agradezcan. Aprovechen esta jornada para encender una vela blanca y con esperanza pedir que se cumplan los deseos antes que termine el año. Es una buena oportunidad para pedir.

Aries

El arcángel Samael de este signo te recuerda que hoy será un día de alegría y también de mucha gratitud. Debes comenzar la jornada con el pie derecho, con ganas de seguir adelante y de enfrentar los desafíos que se van presentando. No te desanimes porque antes de que termine el año verás tus metas cumplidas en su totalidad.

Pidan sus deseos sin límites. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El arcángel Hamabiel de este signo te advierte que hay situaciones en las que no tienes el control y por lo tanto no las puedes cambiar. No debes agobiarte y debes dejar que se haga la voluntad de Dios. En estos días recibirás una buena noticia que te cambiará la vida por completo y encontrarás la felicidad deseada.

Géminis

El ángel Ambriel te recomienda prestar atención a lo que sucede en este día a tu alrededor porque llegará la señal que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Debes estar en alerta para identificarla y estar atento a las oportunidades para no dejarlas pasar.