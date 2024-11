¿Los perros pueden comer helado?

Muchas veces vamos a la heladería acompañados de nuestra mascota o también pedimos helado en el hogar y ellos están ahí. En estos momentos es común caer en la tentación de convidarles un poco. La mirada de deseo nos convence y procedemos a darle el pote vacío con un poco, pero ¿el helado les hace bien o mal?.

Según Purina, es mejor evitar darle helado a nuestros perros ya que aunque no sea tóxico, contiene lácteo que es muy difícil de digerir para nuestros amigos de cuatro patas. Afirman que las mascotas tienen problemas para digerir leche y esto les puede provocar diarrea y vómitos.

El helado puede causar diarrea y vómitos en tu perro. Foto: Shutterstock

Igualmente no es sólo la leche la que puede hacer mal a nuestro perro, es decir, estas mascotas no pueden tampoco comer helado vegano que no contenga leche. Este tipo de bebida también puede tener azúcares, aditivos o ingredientes en la mezcla que se pueden volver peligrosos.

Además, debes tener en cuenta que los perros no pueden comer chocolate de ninguna manera ya que es muy tóxico para ellos. Como sabemos, el helado muchas veces es de chocolate, ya que es uno de los sabores más comunes. Otros ingredientes y sabores como mantequilla de maní, también resulta tóxico.

En tiendas de mascotas se pueden conseguir helados especiales para ellos. Foto: Shutterstock

Si quieres refrescar a tu perro con algo similar o que te acompañe a comer un helado, puedes hacerte uno casero que no contenga ningún ingrediente prohibido para ellos. Por ejemplo, le puedes dar simplemente un cubo de hielo, las mascotas adoran esto para refrescarse. También en tiendas de mascotas puedes conseguir helados y paletas especiales para perro.