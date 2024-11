Lourdes Sánchez conquistó miles de corazones en la playa

Lourdes Sánchez dio sus primeros pasos en la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli. Lo hizo en el famoso Bailando por un sueño. Si bien se presentó en varias ocasiones al casting, recién en 2007 quedó seleccionada.

Se enteró que estaba dentro de las posibles bailarinas del certamen cuando estaba de vacaciones en Brasil. "Estaba el mail donde me decían que había quedado preseleccionada, que tenía que venir a Buenos Aires a hacer un casting con todos los que quedaron preseleccionados en el país y otros países también, porque en ese momento se hacían castings muy multitudinarios, pero me dio tiempo a volver", contó en una entrevista con Teleshow.

Sobre lo que le ocurrió cuando le llegó el e-mail, Lourdes Sánchez, señaló: "Mucha emoción. Lo cuento y me da piel de gallina, porque yo tenía muy claro lo que quería desde que empecé a bailar: yo quería las luces, quería esto, cámaras. Siempre me gustó que me miren, que me saquen fotos, siempre, pero tenía que llegar acá…".

Lourdes Sánchez

Y agregó: "Hice ese casting en el que éramos muchos bailarines, muchos, muchos. Yo siempre confié mucho en mí. Me tocó bailar con Gabo Sandivaras y aparecen el Chato (Prada) y (Federico) Hoppe, y ahí me agarró como un poco de miedo, porque yo los veía por la tele. Ellos miraron la coreografía que nos hicieron hacer. Vuelvo a Corrientes y me dicen que había quedado seleccionada y que iba a bailar con Jorge Ibáñez. No lo podía creer; aparte lo amaba a Jorge. Preparé mis valijas, puse mucha mucha ropa, porque yo sabía que no iba a volver. Le dije a mi mamá: 'Mirá que yo no voy a volver, así dure un día en el certamen'".

En la pista más famosa de la TV se ganó el cariño de la gente que se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram. Son miles quienes la siguen y llenan sus publicaciones de mensajes y corazones. En las últimas horas, Lourdes Sánchez se llevó todas las miradas y enamoró a más de uno con unas fotografías en la playa.