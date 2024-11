La China Suárez deslumbró con su bella figura en un conjunto deportivo entallado

En mayo de este año, la China Suárez se enojó cuando la vincularon sentimentalmente con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022. “¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, señaló.

Eugenia Suárez y Marcos Ginocchio

“No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos”, agregó en ese entonces.

Hoy, si bien siguen los rumores de esta relación amorosa, todo indica que sigue soltera. Es que, pocos días atrás, la China Suárez subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde lo dejó en claro.

La China Suárez

"Los domingos extraño estar de novia", comenzó diciendo Eugenia Suárez y, luego, remató: "Después me acuerdo que todos mienten y se me pasa".

En esta red social, Suárez cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. En las últimas horas, compartió un pequeño video con el que deslumbró con su bella figura en un conjunto deportivo entallado y llamó la atención de todos. ¡Mira las imágenes!