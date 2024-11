Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si sobresales por evitar conflictos

Los test de personalidad están siendo toda una sensación en las redes sociales. Existen de todo tipo y para todos los gustos: desde las más clásicas hasta las más impensadas. Los usuarios no paran de sorprenderse con sus asombrosos resultados y nadie quiere quedarse afuera de estos retos cuando aparece uno nuevo. Por esta razón, aquí te proponemos uno nuevo que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de una manera muy simple.

¿Te animas a descubrir lo que dice sobre ti? Debes observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte en primer lugar. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa y hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Cuchillo: eres una persona muy observadora que no pasa por alto ningún detalle. Te destacas por tu creatividad y también, por la rapidez y eficacia con la que resuelves cualquier problema. Eres muy bueno dando consejos y con frecuencia tus amigos recurren a ti para que los asesores a la hora de tomar decisiones. Por momentos puedes parecer alguien muy frío, sin embargo, eres sumamente cariñoso y amoroso. Tratas de evitar a toda costa los conflictos y mantienes lejos de tu vida a las personas negativas.

Los test de personalidad están siendo toda una sensación en las redes sociales / istockphoto

Tiburón: te caracterizas por ser alguien extremadamente frontal. Cuando algo te molesta no tienes problema en expresarlo. Eres muy sobreprotector con los que amas. Si alguien le hace daño a cualquier persona que quieres, sales con uñas y dientes a buscar justicia. Detestas las falsedades y la hipocresía. Si alguien no es de tu agrado se lo haces saber de inmediato. Rara vez el miedo te paraliza y no crees en absoluto en las supersticiones.