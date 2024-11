Este es el motivo por el que debes colocar hielo en tus plantas

Los aficionados del jardín saben muchos trucos y secretos caseros que permiten acelerar la floración de las plantas y garantizar su crecimiento. Es por eso que sus consejos son importantes y hay que prestar atención para tener plantas relucientes. Ellos son los que saben y tienen los mejores trucos.

Los expertos recomiendan en ocasiones regar las plantas con hielo. Esto se puede hacer en las macetas o en la misma tierra donde está creciendo. El agua derretida llegará fresca a las raíces y es un gran sistema de riego en verano porque riega lentamente en la justa medida.

Esto permitirá que se riegue la planta como corresponde, sin encharcar y se estimulará la floración y el crecimiento. Se trata de un truco que no muchos conocen, pero que tiene excelentes resultados para el jardín. Se recomienda regar de esta forma una vez cada quince días.

Estarán radiantes. Fuente: Shutterstock.

Lo cierto es que la idea del cubito de hielo es que se puede medir la cantidad de agua que se está usando para el riego. Además, al derretirse lentamente la planta lo va absorbiendo de a poco y limita la cantidad de agua acumulada alrededor de las raíces y así no se ahoga.

Si no puedes alcanzar tu planta con la regadera, lo que tienes que hacer es colocar dos cubitos de hielo en la maceta y esa será una manera eficiente de regar. Lo que sea que hagas debes asegurarte que el hielo no toque los tallos o las raíces de las plantas para que no se dañen.