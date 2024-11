En medio de la polémica con Griselda Siciliani, Sabrina Rojas publicó un infartante video

En los últimos días la modelo Sabrina Rojas se desquitó contra su ex, Luciano Castro y contra su actual pareja, Griselda Siciliani. En esta ocasión acusó a la actriz de haberle mandado mensajes al actor cuando ella estaba embarazada. Desde hace unos días que los programas de chimentos no paran de hablar de estas tres personas.

Pero en el medio Sabrina Rojas sorprendió con un infartante video que publicó en una historia de Instagram. Al ritmo de Karol G, la modelo lució su espléndida figura con una bikini marrón, el termo y el mate y dejó con la boca abierta a más de uno en las redes sociales.

Además, en las últimas horas Sabrina Rojas despotricó contra su ex y aseguró que Luciano Castro “es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo”, dijo durante un móvil que brindó para un programa de chimentos. “Él es un chabón al que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, deslizó. De algún modo dio a entender que ahora el actor quiere volver a estar con ella.

No se guardó nada. Fuente: Instagram.

Anteriormente Sabrina Rojas había contado que cuando ella estaba en pareja con Luciano Castro, Griselda Siciliani estaba “obsesionada” y le mandaba mensajes. “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada”, añadió la modelo sobre el pasado.

“¿Viste cuando sos medio desprolijo? Terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”, dijo la modelo en contra el actor. “Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas y me hace bien”, añadió y concluyó.