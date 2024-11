El 5 de noviembre, Ricardo Fort hubiera cumplido 56 años. Él falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El Comandante, como muchos lo llamaban, había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Ricardo Fort falleció a sus 45 años

En las últimas horas, muchos lo recordaron en las redes sociales. Y una de las que subió unas adorables fotografías para hacerlo fue su hija, Martita Fort.

En Instagram, la joven cuenta con más de 800 mil seguidores que están pendientes de absolutamente todos sus movimientos. Junto a las imágenes, escribió: "Feliz cumple a mi ángel guardián, mi papá. Te extraño y te pienso todos los días. Espero que estés muy feliz allá arriba".

Martita Fort recordó a su papá con estas adorables fotografías

Ella es muy parecida al chocolatero más querido. No solo por su interés por los medios de comunicación, sino también por su forma de ser. "De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista.

Sobre cómo era Fort con sus hijos, Martita señaló: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".