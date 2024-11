Sol Pérez subió tres talles de pantalón y enseñó su figura en ropa interior

Sol Pérez no esconde su panza y está feliz de lucir su embarazo. El gran anuncio de la llegada de su primer hijo lo hijo en televisión. "Tengo algo que contarte, Vero. No se si estás viendo, pero se agranda el equipo", le dijo a Verónica Lozano que no estaba en el estudio de Telefe.

"¿Estás esperando un bebé, Sally?", le preguntó. "Sí", le respondió Pérez. "Ay me vuelvo loca... chicos, como se gar*** en este programa", expresó la conductora entre risas.

Sol Pérez junto a su marido

Sol Pérez ya había negado su embarazo, a pesar de los rumores. "Estoy buscando. Ya hace mucho tiempo que estamos en eso. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a hacer con toda la alegría de mi corazón”, señaló cuando aún era un secreto.

En su cuenta de Instagram, donde tiene miles y miles de seguidores, Sol Pérez ha ido compartiendo su experiencia hasta el momento. "La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar. Estamos muy felices por esta nueva etapa", redactó cuando les contó a sus fanáticos.

Sol Pérez

Ahora, subió un nuevo video en el que indicó que ya subió tres talles de pantalón y enseñó su figura en ropa interior. "Nadie me contó lo difícil que era", aseguró junto al clip. ¡Mira las imágenes!