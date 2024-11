Nati Jota abusó del collage y se llevó todas las miradas en Instagram

Desde mucho antes de que trabajara en el streaming, Nati Jota ya generaba ruido con sus declaraciones. Hoy lo hace en su programa en OLGA y, también, cuando visita otros ciclos. No mucho tiempo atrás, provocó un gran alboroto cuando se expresó sobre la marihuana al aire con Ulises Jaitt.

"No fumo, pero hay un montón de gente que, así como yo tomo dos fernets, prefieren prender un porro. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol en exceso te hace perder el control y sin embargo es legal”, indicó la comunicadora.

Además, opinó sobre de la pena de muerte. "Creería que no estoy a favor. Después, por una cuestión lógica que se habla, de que muchas veces hay errores en la justicia, me parece gravísimo que alguien vaya por error de por vida a la cárcel. Al no saber lo que es la muerte no puedo mandar a alguien a algo que no sé", expresó Nati Jota.

Y subrayó la importancia de otorgarle un marco legal a la prostitución. "Si es algo que sucede, creo que un tipo de marco legal debería tener. Porque es muy peligroso y porque también hay muchas chicas que lo terminan haciendo por trata. Si lo elegís, estaría bueno que algo lo regule. Que esté legalizada", reconoció.

No solo sus dichos llaman la atención. En Instagram, Nati Jota también lo hace con las fotografías que comparte. Ahora, abusó del collage y se llevó todas las miradas de los usuarios.