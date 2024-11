Guerra declarada: la dura acusación de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani

La guerra está declarada y cada vez la situación se pone peor entre Sabrina Rojas, que ya no se guarda nada y la actual pareja de su ex, Griselda Siciliani. Lo cierto es que la semana pasada la modelo reveló que la protagonista de Envidiosa entró a la vida de Luciano Castro cuando todavía estaban casados.

Si bien no dio muchos detalles, Sabrina Rojas dio lugar a todo tipo de interpretaciones, incluso a que la actriz fue la amante de su ex marido, según contó en una charla con Ángel de Brito. Sin embargo, la actriz intentó esquivar todas las preguntas sobre ese tema con frases esquivas.

La modelo se refirió a la foto que publicó su ex con Griselda Siciliani y señaló: “Estas son las cosas que sube el gordo cuando lo cagan a pedos. ¿Estamos al aire? Perdón, pensé que estábamos ensayando”."Del lado de ella había una obsesión, cuando yo estaba casada y embarazada ella le mandaba mensajes. Después si pasó algo yo, supongo que si, ya no lo sé. Todo vuelve en la vida, un día sos amante y al otro día sos novia", lanzó duramente Sabrina Rojas con una honestidad brutal.

Se declaró la guerra. Fuente: Instagram.

"El gordo es pollerudo, cuando se manda cagadas hace de todo para arreglar las cosas y lo amamos de nuevo". "Soy la cobra vengadora. No suelto porque no me suelta, lo que pasa entre cuatro paredes es tu palabra contra la mía”, dijo Sabrina Rojas sin pelos en la lengua.

Hace unos días Sabrina Rojas salió al ataque con una imagen donde lucía una remera que era de Luciano Castro. La respuesta no se hizo esperar y su ex publicó una historia con una foto de Griselda Siciliani en un balcón con una camiseta de Brasil: “Bomba carioca”, escribió el actor.