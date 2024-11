El secreto para que las plantas antimosquitos realmente funcionen como repelentes

En épocas donde los mosquitos abundan no solo alcanza a veces con ponerse repelente. Los que se dedican al jardín saben que hay algunas plantas que se conocen como “antimosquitos” y son muy efectivas. Sin embargo, a algunas personas no les dan resultado, pero eso tiene una explicación.

La mayoría de las plantas que actúan como repelentes son las aromáticas con olor, pero no todas liberan los compuestos en la misma proporción al aire. Si colocamos una entre nosotros y un mosquito, el insecto no logrará percibir el olor del ser humano. Pero muchas veces esto no funciona y el problema se relaciona con la cantidad.

A veces tener una sola planta como repelente es insuficiente porque no cubre todo el marco y los mosquitos nos terminan atacando. Por eso en ocasiones y en espacios grandes es necesario tener varias para que cumplan su función y estos insectos no nos vuelvan locos con sus picaduras.

Lavanda contra los mosquitos. Fuente: Shutterstock.

Las plantas repelentes

Entre las plantas que funcionan como repelentes se encuentra la citronela como una de las más conocidas. Sus hojas son de un verde intenso y tiene un olor que recuerda al aroma del limón. Su eficacia radica en su olor, ya que los insectos lo encuentran realmente desagradable.

También la albahaca es una planta antimosquitos, que además de cocinar tiene el poder de repeler las plagas. De sus hojas se desprende un olor fuerte que ayuda a mantener lejos a los insectos. También sirve para ahuyentar a las moscas.

Por último, otra muy utilizada para este objetivo es la planta de lavanda. Los insectos se ven asqueados por el olor que desprende esta planta. Sus aceites esenciales segregados de las hojas hacen que la capacidad de los insectos se vean afectadas.

Su olor espanta a los insectos.Fuente: Shutterstock.















