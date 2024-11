El mensaje urgente del ángel de la guarda para este 3 de noviembre para Libra, Escorpio y Sagitario

Este 3 de noviembre el ángel de la guarda llega con un mensaje especial y esperanzador para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Muchas veces las personas viven corriendo y apuradas y no se detienen a apreciar las pequeñas cosas de la vida que son las que dan grandes felicidades.

Todos los signos tienen un ser protector, según la astrología, por eso se recomienda aprovechar su sabiduría y sus consejos. Día a día los seres celestiales llegan con un mensaje especial para cada uno. Se puede prender una vela en su honor y pedir los deseos para que se cumplan. Siempre se pide con fe y esperanza.

Libra

El arcángel Samael te recuerda que un amor que no has olvidado reaparece. Pero debes tener cuidado porque su aparición no es para volver sino que será un reencuentro porque esa persona ya armó su vida de nuevo. Te servirá para reflexionar sobre la pareja y para ver que estás para muchos más. Nunca hay que bajar los brazos les dice el ángel a los de este signo.

Escorpio

El ángel Azrael te advierte que una gran amiga necesita de tu oído para que le des consejos. Sin embargo, no debes amargarte por los problemas de los demás, solo escucha y ayuda. En poco tiempo la abundancia entrará en tu vida, solo tienes que ser inteligente para aprovechar la prosperidad económica y no derrochar.

Sagitario

El ángel Zadquiel de este signo te recuerda que todavía te faltan lograr muchas cosas, pero que no bajes los brazos. Se vienen cambios importantes a nivel laboral que te fortalecerán y te devolverán la esperanza. Además, en el ámbito del corazón conocerás a una persona que te dará felicidad plena y paz mental. Aprovecha las oportunidades.