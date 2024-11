Nati Jota maravilló a sus fanáticos desde el auto

Los inicios en el mundo de la comunicación para Nati Jota fueron cuando abrió una cuenta de Fotolog. Allí plasmó situaciones de su vida personal y eso le permitió darse cuenta qué quería estudiar. Por eso, cuando terminó el colegio secundario se anotó en periodismo en Taller Escuela Agencia y Ciencias de la Comunicación, en Universidad de Buenos Aires.

Y fue Twitter donde logró la verdadera popularidad. En 2015 le propusieron sumarse a ESPN y hoy le va muy bien en OLGA, uno de los canales de streaming más vistos y que dirige Migue Granados. Antes, pasó por Luzu TV.

"Aprendí mucho en Luzu y me llevé miles de herramientas: desde cómo soy yo al aire hasta cómo manejar un programa. Pero siento que Olga me pone en otro rol con otra gente, con ciertas diferencias desde el armado del programa o lo que queremos hacer", contó Nati Jota en una entrevista con Perfil.

Nati Jota en OLGA junto a Damián Betular

Y sobre el formato radio-streaming, señaló: "Me encanta. Siempre lo vi como un mundo de diálogo, desarrollo, conversación, del que tenía ganas de ser parte. Creo que lo mejor que tiene es que podemos hablarle a gente de nuestra generación que hoy no consume tanto la tele. A mí la tele me gusta para verla y para trabajar, pero las últimas veces que participé, sentí que no le hablaba a gente de mi edad. Y un poco mi fuerte es hablar de cosas que les pasan a las personas de mi edad".

Nati Jota es muy activa en las redes sociales y en su cuenta de Instagram comparte todo tipo de contenido que llama la atención de sus admiradores. Ahora, subió una fotografía desde el auto y maravilló a sus fanáticos.