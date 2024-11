El secreto de los viveristas para que las plantas realmente funcionen como repelentes

Los que se dedican al jardín tienen mucho conocimiento sobre las plantas y sus cuidados. Además, brindan consejos sobre cuáles tener para que funcionen como repelente de mosquitos. Sin embargo, a veces algunas no cumplen su objetivo y en esta nota te contaremos por qué sucede eso.

La mayoría de las plantas aromáticas con olor son repelentes de mosquitos, pero no todas liberan los compuestos en la misma proporción. Si se coloca una planta entre un mosquito y una persona, el insecto no puede percibir el olor. Sin embargo, el problema es que muchas veces una sola planta como repelente no es suficiente y hay que colocar varias para que cumplan con el objetivo. Es probable que tengamos mejores resultados si tenemos varias especies repelentes en el jardín para que los insectos no nos molesten.

Plantas repelentes

Entre las plantas más conocidas que funcionan como repelentes se encuentra la citronela. La planta es más eficaz todavía si se trituran sus hojas y se colocan en un recipiente en el exterior. El aroma que tiene algunas notas cítricas y de lavanda espantará a los mosquitos. Es tóxica para perros y gatos.

Albahaca, ideal contra los mosquitos.

También la lavanda es una excelente ahuyentadora de mosquitos porque su olor asquea y bloquea la capacidad de olfato del insecto. Por último, la albahaca es una excelente opción para combatir estos bichos molestos. Su fuerte aroma también actúa como repelente.

Otra alternativa es tener aceite de canela o aceite de tomillo. Estas plantas también funcionan muy bien para combatir a los mosquitos. Es cuestión de elegir la variedad que más se adapta a su hogar y cultivarla. Todas son de fácil cuidado y no requieren de mucho tiempo de dedicación.