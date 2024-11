Así luciría el Grinch si fuera humano, según la IA

Llega diciembre y con este mes navidad y es imposible no pensar en uno de los personajes más icónicos de la época como el Grinch. Este es un personaje ficticio creado por el autor Dr. Seuss (seudónimo de Theodor Seuss Geisel) en su libro infantil ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (How the Grinch Stole Christmas!), publicado por primera vez en 1957.

El Grinch se caracteriza por ser un ser gruñón y solitario que vive en una cueva en lo alto de una montaña, justo al norte de la ciudad ficticia de Villa Quién (Whoville). Su historia se ha convertido en un clásico navideño y es conocida mundialmente gracias a adaptaciones en televisión, cine y teatro.

El Grinch como una persona de carne y hueso en la vida real, según la Inteligencia Artificial.

Es por su trascendencia que usuarios de Internet le pidieron a la Inteligencia Artificial que lo recreara como un humano en la vida real. Como sabemos, en la ficción el Grinch es un ser peludo de color verde y tiene una figura delgada y alargada. Sin embargo, en el libro no tiene un color específico.

En este sentido, la Inteligencia Artificial lo creó como un humano que no tiene la piel verde. Además lo vistió con un traje de navidad. Este Grinch de la vida real tiene cara amargada, algo que también caracteriza al Grinch animado, que es cínico y resentido con la Navidad.

El Grinch en la vida real, según la Inteligencia Artficial.

La versión del Grinch en la vida real hace emocionar a los fans de esta historia que se ha convertido en un símbolo cultural, especialmente durante la temporada navideña.