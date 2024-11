Así entrena Lourdes Sánchez en el gimnasio para lucir espléndida

Hoy, Lourdes Sánchez no solo es conocida públicamente por sus destrezas como bailarina, sino también por el cargo que ocupa en Corrientes, su ciudad natal. La bailarina es Directora General del Teatro Vera. "Es un rol que me enorgullece", contó a eltrece.

"Primero porque es un teatro que yo quiero mundo, en donde bailé durante los primeros años de mi carrera. Es un teatro en donde me formé, en donde pasé momentos muy hermosos. Estar hoy ocupando este cargo de Directora es como una explosión de emociones", añadió Sánchez.

Y continuó: "No tengo miedo que me relacionen con la política. Sé perfectamente cómo hice mi carrera, qué valores tengo. Uno por ahí piensa que si hace política está todo mal, pero en realidad es depende de cómo las personas lo lleven acabo. A mi me gusta trabajar por mi provincia, lo hago desinteresadamente desde hace muchos años, sin tener ningún cargo. Lo hago porque amo Corrientes, siento que tiene mucho potencial, sobre todo en lo cultura y en lo turístico".

"Me siento como una gran promotora de mi provincia. Me gusta trabajar en lo social y en lo artístico. Y ahora se me dio esta oportunidad posibilidad de dirigir este teatro que creo es uno de los más lindos de nuestro país, que tiene que volver a brillar. Quiero aportar mi granito de arena. Soy una persona que trabaja hace muchos años en la cultura y en el arte. Quiero dejar una huella en ese teatro", indicó.

En Instagram, Lourdes Sánchez es muy activa y comparte muchos momentos laborales, como también parte de sus entrenamientos y momentos de relax. Ahora, subió un pequeño video en el gimnasio y enseñó cómo trabaja su cuerpo para lucir espléndida.