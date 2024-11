Un fuego: Wanda Nara subió dos fotos infartantes y revolucionó las redes

Wanda Nara no deja de sorprender a sus seguidores y al mundo del espectáculo en general. Tras suspender su viaje a Tailandia para “cuidar a sus hijos”, viajó con su pareja L-Gante a Montevideo y en el medio mantiene un escándalo con su ex, Mauro Icardi, que la denunció por acoso. Sin embargo, la conductora de Bake Off se divierte en las redes sociales.

En su Instagram, Wanda Nara publicó dos fotos para el infarto. Posando de manera muy sensual donde aparece con el torso desnudo mostrando la espalda y debajo una falda con transparencias. Si bien se llenó de miles de likes de sus seguidores, esta publicación también tuvo algunos comentarios negativos.

“No entiendo el traccionar de esta cuenta. Sube historias con su hijo recién operado y llorando y al rato estás fotos? No siquiera es una marca”, señaló una de las usuarias de las redes. “Espero que el fotógrafo le cobre millones porque hay editar como 3h todo eso”, señaló otro usuario en un comentario. “El hijo internado, el novio flasheando que lo van a matar y el ahí tranca, relax. Bien Wandi, seguí así”, añadió otro internauta sobre la publicación de Wanda Nara.

Wanda Nara haciendo de las suyas. Fuente: Instagram.

Esos mensajes con críticas hacia Wanda Nara surgieron porque poco tiempo antes de la publicación había aparecido angustiada junto a su hijo Valentino, fruto de su relación con Maxi López, donde al joven iban a operarlo. La conductora mostró detalles del estado de salud de su hijo después de la operación y dio a conocer el llanto de Valentino por la tensión familiar.

Los periodistas de espectáculos revelaron que el hijo de Wanda Nara necesitaba una operación nasal para poder mejorar su respiración. En torno a eso explicaron que el joven estaba afectado por este tema. Por otra parte, Wanda Nara está en el medio de la polémica tras la separación de su ex y el futbolista podría utilizar la figura de adulterio como estrategia para el divorcio.