Por qué Luisana Lopilato no será parte de la gira de Erreway 2025

El anuncio del regreso de Erreway, la banda musical que surgió de la famosa tira Rebelde Way (creada por Cris Morena), generó gran expectativa en los fanáticos. Sin embargo, muchos quedaron decepcionados al enterarse que en la gira 2025 del grupo solo estará Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo en Rebelde Way

¿Qué pasó con Luisana Lopilato? Ella misma salió a explicarlo en sus redes sociales. "Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos”, comenzó diciendo la actriz que le dio vida a Mia Colucci en la tira.

"No voy a poder formar parte esta vez, pero quién te dice que alguna vez me subo en algún show y los visito”, señaló y manifestó que se trata de una cuestión de agenda laboral. En marzo, rodará una película en Vancouver. Y, en mayo, viajará a la Argentina para filmar Pepita la pistolera. Además, para la segunda mitad del año, Lopilato tiene previsto otro proyecto, posiblemente en España, aunque hasta el momento no se conocen más detalles.

“Estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, aseguró. “Para mí, Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir orgullosa y estoy muy agradecida por todo su cariño”, reconoció.

Luisana Lopilato y Camila Bordonaba en Rebelde Way

Y señaló: “Estoy feliz con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y se los dije a ellos. Saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo. ¡Vamos que la van a romper!”.