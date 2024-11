Zaira Nara deslumbra en Tailandia con un look para el infarto

La hermana de Wanda Nara, Zaira Nara, viajó a Tailandia junto a Pampita, Julieta Poggio, Jimena Barón y Stephanie Demner. Estas mujeres fueron elegidas por Pandora para realizar un viaje único y promocionar sus joyas. En un primer momento iba a ir Wanda, sin embargo las cosas se complicaron y terminó cancelando su viaje.

Sin embargo, Zaira Nara lo está disfrutando a full y no deja de mostrar sus atrevidos looks en las redes sociales. La hermana de Wanda Nara compartió con sus millones de seguidores algunas imágenes de este espectacular viaje. Imágenes desde la habitación y también compartió algunas fotos de los sitios turísticos que fueron visitando durante su estadía.

La modelo eligió en un momento un total black que dejaba ver su ropa interior por su vestido transparente. También se fotografió junto a un auto con un look infartante. Tampoco faltó la foto en bikini se llevó millones de likes de sus seguidores en Instagram por su sensual figura.

Diosa total. Fuente: Instagram.

“Realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia que va a ser Pandora Tailandia. Estaba muy emocionada por ir pero, como les comenté, me tuve que bajar por temas personales”, dijo Wanda Nara y en su lugar fue Jimena Barón.

Lo cierto es que por estos días la conductora de Love is Blind está en el centro de la polémica por la denuncia que recibió de su ex, Mauro Icardi. Sin embargo, ella se muestra feliz con L-Gante, su nueva pareja que hace un tiempo le robó el corazón. Habrá que ver cómo sigue la historia de estos famosos que siempre son polémicos.