La miniserie de 6 capítulos que es una de las más hipnotizantes de Netflix

Netflix tiene en su catálogo una gran cantidad de producciones para maratonear. Entre ellas se encuentran las miniseries, historias en formatos cortos ideales para quienes disfrutan de una historia intensa en pocos capítulos. A diferencia de series largas como The Walking Dead o Lost, estas miniseries resumen en poco tiempo grandes acontecimientos.

En esta ocasión, traemos la recomendación de una miniserie de misterio y crimen que conquistó la plataforma de la N roja y se posicionó como una de las preferidas de los usuarios. Se trata de una producción protagonizada por Nicole Kidman, que en otras ocasiones ya la pudimos ver tomando estos papeles como en The Undoing, Nine Perfect Strangers o Big Little Lies.

La miniserie protagonizada por Nicole Kidman es ideal para cortar la semana con suspenso y misterio. Foto: Netflix

Se trata de la serie The perfect couple, basada en la novela de Elin Hilderbrand. En esta historia vamos a poder ver una familia que vive en la lujosa isla de Nantucket preparándose para un casamiento. Todo cambia cuando ocurre un asesinato y todos comenzarán a ser sospechosos por diferentes motivos.

Principalmente, la trama gira en torno a Amelia Sacks (interpretada por Eve Hewson), la novia, y la familia adinerada de su prometido, los Winbury. Esta familia de alto nivel económico esconde muchos secretos que poco a poco se irán revelando en cada capítulo.

En esta producción de Netflix vamos a conocer los secretos de esta tubia familia adinerada. Foto: Netflix

Nicole Kidman interpreta a Greer Garrison Winbury, la matriarca, en un papel cargado de emociones y complejidad, mientras Liev Schreiber encarna al patriarca, Tag Winbury. Una historia que no te puedes perder y que no podrás moverte del sillón por un largo rato.