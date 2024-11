El nuevo álbum de fotos de Claudia Albertario que encantó a todos

El pasado viernes, y por segundo año consecutivo, se entregaron los Martín Fierro Latino que destacaron a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming en Latinoamérica. Organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), la ceremonia se realizó en el JW Marriott de Brickell en Miami y la conducción estuvo a cargo del periodista Ronen Suarc.

“Que alegría, venimos de todas partes de Latinoamérica para darle reconocimiento a la industria del entretenimiento”, señaló el conductor al comienzo del evento. Posteriormente, habló Luis Ventura, presidente de la asociación. “Esta segunda edición del Martín Fierro Latinoamericano implica el reencuentro de un premio que hizo punta y hoy se vuelve a multiplicar", dijo.

"Miren los países que forman parte de estas mesas, la comunicación en Latinoamérica va a tener un nombre: Martín Fierro. Este premio hoy va a distribuir más de 30 estatuillas”, indicó el comunicador.

Claudia Albertario en Instagram

Una de las que dijo presente fue Claudia Albertario, quien desde hace años vive en Miami y participó con el ciclo "Argentinos en Miami". En Instagram, la actriz argentina subió un nuevo álbum de fotos del gran evento y encantó a todos los internautas.

De hecho, la artista ganó en su terna. "Quiero que sepan que desde ya este premio no es solo mío… si no que es de todos y de cada uno de los que hicimos este programa hermoso, que no solo cuenta las historias de vida de quienes emigraron a la esta ciudad, si no que te transporta a descubrir una Miami diferente", aseguró Albertario en la red.