El mensaje especial del ángel de la guarda para este 26 de noviembre para las personas de Cáncer, Leo y Virgo

Este 26 de noviembre el ángel de la guarda llega con un mensaje especial para las personas de Cáncer, Leo y Virgo. Se acerca el último mes del año y todavía hay tiempo para concretar los objetivos que se han planteado a lo largo de todo el año. Podrán ver el fruto del esfuerzo.

Los signos del zodiaco están protegidos por un ser celestial, un ángel guardián que, según la astrología, los cuida y los guía en su vida terrenal. Se trata de seres divinos que aconsejan diariamente y cuidan a las personas para que sean felices y les advierten sobre peligros inminentes.

Cáncer

El ángel Muriel recomienda comenzar el día con una oración, agradeciendo un nuevo día de vida y pide que aleje a las personas que se te acercan por interés. Es importante rodearse de gente con energías positivas que realmente te quieran y estén ayudándote a encontrar el equilibrio y la felicidad.

Una vela para armonizar el hogar. Fuente: Shuttetstock.

Leo

El arcángel Miguel de este signo te recomienda prender una vela aromática y poner la mente en blanco. No tiene sentido agobiarse por cosas que no valen la pena. No siempre se puede tener el control de todo, por eso hay que armarse de paciencia y ser feliz con lo que nos toca.

Virgo

El arcángel Rafael de este signo te recomienda encender una vela morada para armonizar el hogar. También deberás hacer una oración para alejar las malas vibras y atraer la abundancia a tu vida. Además, puedes encender un incienso para que te traiga tranquilidad. Pronto verás tus deseos más profundos cumplidos.