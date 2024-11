El trucazo casero para limpiar las juntas de las baldosas

Los que se dedican a la limpieza del hogar saben que hay tareas más difíciles que otras. Una de las cosas que a veces cuesta es cuando intentamos blanquear las juntas de las baldosas que terminan negras. Lo cierto es que existe un truco casero que las dejará como nuevas si siguen todos los pasos.

Trucos

Una opción para limpiar es con bicarbonato de sodio, un gran aliado para este tipo de limpieza. Solamente hay que combinarlo con agua tibia para obtener resultados inmediatos. La superficie quedará libre de manchas y bacterias. Se recomienda usar guantes, lavar la superficie a tratar, esparcir el bicarbonato sobre las ranuras y con un cepillo de dientes frotar. Luego enjuagar con una mopa.

Otro método que no falla para limpiar las juntas es utilizar vinagre blanco. No solo es desinfectante, sino que es una opción ecológica de limpieza porque reduce el uso de productos químicos y además no hay que gastar grandes sumas de dinero para adquirirlo y la mayoría lo tiene en su hogar.

El piso quedará impecable. Fuente: Shutterstock.

Para realizar la limpieza hay que mezclar 250 ml de vinagre blanco con media taza de agua tibia. Aplicar la solución sobre las ranuras de las baldosas. Luego dejar reposar al menos durante diez minutos. Frotar con un cepillo de dientes y lavar finalmente con agua caliente y detergente.

Hay que recordar que el vinagre es uno de los productos más eficientes para la limpieza del hogar. Combinado con bicarbonato de sodio se puede lograr aún un efecto más potente. Con esta información ya están listos para poner manos a la obra y que sus pisos queden relucientes.