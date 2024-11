El sensual look de Graciela Alfano con el que reveló su romance con Pablo Escobar

Graciela Alfano no deja de deslumbrar con su infartante figura y día a día se luce en las redes sociales. Sus posteos se llenan a diario de miles de likes. La mujer que brilla desde hace muchos años en el mundo del espectáculo se lució con un vestido infartante en televisión.

Graciela Alfano se puso un vestido plateado con brillos con un tajo muy sensual que se llevó todas las miradas. Este look lo uso en el programa de Dante Gabel donde participó junto a Moria Casán donde las vedettes contaron un montón de anécdotas y secretos íntimos.

En el comienzo del programa las divas se bajaron de un auto descapotable y lucieron como dos grandes de la avenida Corrientes. “Entre dos mujeres hermosas e inteligentes, la competencia siempre está y el odio siempre está latente”, dijo Casá. Por su parte, Graciela Alfano aportó: “Somos dos grandes profesionales que nos respetamos mucho”.

Reveló algunos romances. Fuente: Instagram.

Sin dudas que fue una noche de confesiones y Graciela Alfano sorprendió al revelar alguno de sus romances. ““Sí, yo estuve con muchos hombres, con muchos presidentes. Tuve varios presidentes”, dijo y entre ellos mencionó a Mauricio Macri.

Pero esa no fue la única confesión de Graciela Alfano, cuando aseguró que su relación con Pablo Escobar no fue un mito. “No es un mito, es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza, en 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”. “Era un chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la Reina de Argentina, que era yo”, contó “Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20?, contó. “Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba. Yo le decía: ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me mirás fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’. Estaba enamoradísimo, pero yo no”, resumió.