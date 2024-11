Dura 2 horas y es una de las mejores películas adultas en Netflix que enseña sobre resiliencia

No es fácil encontrar la serie o película correcta para ver el fin de semana y querer mirar hasta el final. Sin embargo, Netflix tiene algunas joyas de este estilo escondidas en su catálogo, que aunque no sean fáciles de encontrar han asombrado a los usuarios de la plataforma de la N roja.

En esta oportunidad,Netflix nos sorprende con una película para adultos, no en el sentido de erótico sino porque tiene una trama muy profunda y a veces, compleja. Una de las mejores opciones que destaca en la plataforma es "Fragmentos de una mujer" (Pieces of a Woman), una obra que no solo dura cerca de dos horas, sino que también deja una huella imborrable en el corazón de sus espectadores.

Con 126 minutos, la película encuentra el equilibrio entre profundizar en su historia y mantener al espectador pegado a la pantalla. Foto: Netflix

"Fragmentos de mujer" fue dirigida por Kornél Mundruczó y producida por Martin Scorsese. Aquí veremos una trama que toca temas como el duelo, las relaciones y la resiliencia. Particularmente, vamos a seguir la historia de Martha Weiss (interpretada por Vanessa Kirby) y su pareja Sean (Shia LaBeouf), una pareja que espera con ansias la llegada de su primer hijo.

La película comienza con el parto, una secuencia de 30 minutos que retrata el parto real de Martha. Todo parece ser felicidad hasta que ese momento se convierte en el peor de sus vidas, cuando el bebé falleció poco después de nacer. A partir de allí, la película explora las consecuencias emocionales de esto.

Este filme aborda temas como el duelo, la resiliencia y la fragilidad de las relaciones humanas. Foto: Netflix

Esta producción además toca el tema de las parteras sustitutas ya que luego de terrible acontecimiento, Martha le hace un juicio a la partera. En fin, es una producción de Netflix que debes mirar si quieres conocer sobre la resiliencia y emocionarte con una historia muy profunda.