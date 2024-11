Si lo que deseas este fin de semana es maratonear frente a la pantalla, aquí te dejamos una recomendación que está en Netflix. Es una miniserie de suspenso de ocho capítulos que es la ideal. Se llama La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana (en inglés: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window).

Es una producción estadounidense creada por Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf. La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Mientras combina alcohol, drogas y su gran imaginación, Anna se obsesiona con el apuesto vecino de enfrente y es testigo de un asesinato... o eso cree".

Está protagonizada por Kristen Bell, Michael Ealy, Tom Riley, Mary Holland, Cameron Britton y Samsara Yett. Está recomendada para mayores de 16 años y cada episodio tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Netflix: la miniserie de suspenso de 8 capítulos que es ideal para ver este fin de semana

La miniserie está inspirada en el libro de A.J.Finn y combina suspenso con comedia negra. Es una parodia de las películas de misterio y suspenso psicológico. Se estrenó en enero de 2022 y recibió devoluciones mixtas de los críticos.

Es la historia de Anna, una mujer desconsolada que no está segura de si fue testigo o no de un asesinato. Mezcla alcohol con medicamentos, tiene alucinaciones frecuentes y sufre un miedo paralizante a la lluvia. Es condenada al ostracismo por los miembros de su comunidad y la policía la tilda de "loca". Independientemente de si vio o no un asesinato, se encarga de encontrar la verdad.

Noticias Relacionadas Netflix: la película para mayores de 16 años que debes ver si te gusta el terror

Mira el tráiler