Las fotos de Nati Jota con un ex de La China Suárez que sorprendieron a sus fans

La China Suárez conoció a David Bisbal en 2014, a pocos meses de la ruptura de la actriz con el actor Nicolás Cabré. Fue cuando el cantante español la convocó para que actuara en uno de sus videoclips. El trabajo los llevó a conocerse más y Cupido los flechó.

La China Suárez y David Bisbal

"Me dijo que me eligió porque vio que yo era una chica muy querida, además de guapa, que trabajaba desde hace muchos años y le gustó que fuera mamá. Y le consultó a unos amigos argentinos y le dijeron que yo no era 'gato'. Él cuida mucho su imagen", reveló la China Suárez a Ciudad Magazine en 2015.

Si bien cuando se separaron ninguno de los dos salió a contar qué había pasado, en un principio se dijo que había sido él quien había sido infiel en Barcelona. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que ambos tuvieron otros encuentros durante los meses que estuvieron juntos.

Hoy, David Bisbal está en la Argentina por su presentación en el Movistar Arena. Y así es como visitó OLGA y charló con Nati Jota, Eial Moldavsky, Homero Pettinato y Luli González. Al aire aplaudió a los fanáticos argentinos. "Se hacen sus producciones, mira las camisetas por ejemplo", expresó y lo ejemplificó con la gente que estaba afuera del estudio ubicado en Palermo. "Hay una diferencia brutal", indicó al comparar a sus admiradores argentinos con los del resto del mundo.

Nati Jota aprovechó la visita con el cantante español y compartió unas fotografías junto a él en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles de personas, y sus fanáticos quedaron sorprendidos.