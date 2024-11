El fulminante comentario de la madre de Moritán sobre Pampita

Desde que se separó de Roberto García Moritán, la modelo Carolina Ardohain, conocida como Pampita, no deja de estar en el centro de las miradas y de la polémica. El domingo brindó una entrevista a Susana Giménez, donde fue muy criticada por no decir nada. Pero una de las que salió a fulminar a la modelo fue la madre de Moritán.

La madre del ex de Pampita, Lucía Fernández Llanos, disparó munición pesada contra la modelo, que contó en el programa que está conociendo a Martín Pepa tras su separación con el ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que si destacó es que la ex de su hijo lo defendió cuando Susana le dijo "estúpido".

En diálogo con la prensa la ex suegra de Pampita señaló que su hijo “está bien” luego de la internación que había tenido semanas atrás. “Fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota... Bueno, ya está”. “Ya hablé todo, ya dije todo”, dijo la señora. Además dijo que en este momento no tiene ninguna relación con la modelo y admitió que le hizo saber que se enojó con su última aparición.

Relaciones rotas. Fuente: Instagram.

“Le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando. No hablo más”, reiteró.”Se está cuidando” a ella y a toda la familia.“La estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación con Anita”, dijo antes de admitir que el nuevo romance de Pampita “la sorprendió”.

“Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé qué poder tiene de superación. Pero bueno, me alegro”,dijo la madre de Moritán “No puedo hablar. Es un tema que no, no, no, no... Es muy raro todo y bueno, es... Qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen”, dijo en tono irónico por el incipiente romance de Pampita con el polista.