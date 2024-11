IA da vida a este icónico personaje de One Piece

El live action de One Piece dejó a todos impresionados. Pero aún falta mucho tiempo para que estrenen la segunda temporada, y por lo tanto, hay cientos de personajes que aún no tienen su versión realista. Pero no hay de qué preocuparse ya que la inteligencia artificial puede adelantarse y mostrar cómo serían estos personajes en la vida real.

¿Quién es el personaje retratado?

Uno de ellos es Charlotte Smoothie. Esta es la decimocuarta hija de la familia Charlotte y una de las tres comandantes de los Piratas de Big Mom. Ella gobierna la isla Totto Land y actúa como ministra zumo. Charlotte Smoothie es la antagonista secundaria en el arco de Whole Cake Island.

Este personaje siempre lleva una espada. Foto: Archivo.

Smoothie es una mujer muy grande. Ella tiene ojos azules y sus labios tienen un gran tamaño. Su pelo es largo, blanco y ondulado, tanto que le cubre el ojo derecho y toda su espalda. Este personaje casi siempre lleva una gorra beige con círculos rojos a los costados que cubre sus orejas.

La vestimenta de Smoothie no varía mucho. Ella lleva un leotardo con rayas en color rosa y siempre está ceñido a su cuerpo. También utiliza una bufanda amarilla que lleva enrollada a su cuello y cubre sus pechos. Smoothie siempre deja sus muslos al descubierto por lo que puedes observar su tatuaje de una rosa espinosa en el derecho.

Así se vería este personaje en la vida real. Foto: Archivo.

Smoothie es conocida por su personalidad. Ella parece una mujer despreocupada y pasiva que acepta ayudar a personas mientras no le impida realizar otras tareas. Todos la conocen por hablar con ironía y por exprimir la vida de otras personas para producir un líquido que luego bebe.

Smoothie quedó muy bien retratada por la IA ya que puedes confundir estas imágenes con una fotografía real. El cabello y vestimenta del personaje fueron respetados a la perfección. Mientras que las facciones de Smoothie parecen a las de una persona real.