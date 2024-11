Wanda Nara se mostró en ropa interior en redes y se llevó todas las miradas

Wanda Nara vuelve a encontrarse en el centro de la tormenta tras confirmarse su romance con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante y luego de difundirse en redes sociales que denunció a Mauro Icardi por violencia de género. Pero esta vez, la famosa conductora y empresaria se hizo viral por compartir una publicación en Instagram muy subida de tono.

En la imagen que alcanzó 350 mil me gusta en menos de 24 horas, se la puede ver posando para la cámara en ropa interior y con un mensaje profundo para sus seguidores. Allí se puede leer "Por fuera me conocen muchos, por dentro muy pocos. Paradójicamente, los pocos que me conocen me aman para siempre; los demás hablan sin saber quién soy".

La multifacetica Wanda Nara posó en ropa interior para sus millones de seguidores. Foto: Instagram Wanda Nara

A lo largo de los años, Wanda Nara se ha convertido en todo un icono y una imagen a seguir para millones de personas. Además de ser conductora, modelo y ahora cantante, Wanda es famosa por haber sido la mánager de su ex y hacerle contratos millonarios y por tener sus propias empresas.

En este sentido, Wanda es solicitada en diferentes países del mundo y recientemente, informó en su Instagram, donde la siguen alrededor de 17 millones de personas que tuvo una oferta en Europa.“Hoy recibí una llamada muy importante para conducir un gran formato mundial en Italia”, se la puede escuchar decir.

Wanda Nara se encuentra actualmente en una relación con Elian Valenzuela. Foto: Instagram Wanda Nara

En ese país, Wanda y sus hijos vivieron muchos años acompañando a Icardi en su carrera en el Inter de Milán. En Italia, Wanda es muy conocida ya que se convirtió en la campeona de la versión italiana de Bailando, llamado Ballando con le stelle. También, anteriormente condujo el talent show Acchiappa Talenti, es decir “El cazatalentos”.