El enojo del padre de Franco Colapinto por su relación con la China Suarez

Son la pareja del momento desde que fueron descubiertos infraganti saliendo de un restaurante en Madrid. Se trata del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto y de Eugenia la “China” Suarez. Sin embargo, el padre del joven no estaría para nada de acuerdo con esta relación con la actriz que siempre está en el ojo de la tormenta.

Franco Colapinto y la China Suarez están en la mira de todos. Una joven los grabó desde la vereda cuando salían de cenar y la actriz saludó y cuando se dio cuenta que la filmaban se tapó con una capucha. Mientras que su compañero hizo un gesto de arrepentimiento.

Ese video y esa confirmación del romance del piloto del momento con la China Suarez probó una interna en la familia de Franco Colapinto. Muchos se preguntaban por qué se agarró la cabeza cuando trascendió ese video y aparentemente el problema es por su papá.

El padre del piloto estaría disgustado. Fuente: Instagram.

La periodista Magalí Seca, que fue quien los descubrió, relató que Aníbal Colapinto no estaría a favor de esta nueva relación que estaría encarando su hijo y donde ninguno de los protagonista ha hecho ninguna declaración. Hay que recordar que la actriz siempre ha sido protagonista de varios escándalos entre parejas siendo la tercera en discordia.

“Están juntos. No sé si él quiere que se sepa, parecía que lo iba a regañar el padre. Ella feliz, saludando. Si no querés que te veas, no vas a ese restaurante porque ahí van todos”, explicó la periodista en su relató a un canal de noticias sobre Franco Colapinto y la China Suarez.