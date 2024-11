El truco definitivo con vodka para eliminar las manchas de lavandina de la ropa

Los que se dedican a la limpieza del hogar usan habitualmente lavandina para desinfectar. Incluso se utiliza este producto para eliminar las manchas de la ropa blanca que no salen con un ciclo de lavado. Lo cierto es que a veces una accidente doméstico hace que se salpique sobre las prendas de color y se pueden arruinar por completo. Sin embargo, existen trucos caseros para deshacerse de esa mancha difícil.

Las manchas de lavandina decoloran el tejido y en muchos casos las prendas hay que tirarlas porque no se pueden recuperar. Pero no todo está perdido y hay soluciones caseras que permitirán eliminarlas y volver a usar las prendas como si fueran nuevas. Es importante cumplir todos los pasos al pie de la letra.

Paso a paso

Es muy importante actuar a tiempo en caso de ser necesario. Es decir que hay que comenzar la limpieza apenas se mancha con lavandina. Se coloca agua de colonia o alcohol para neutralizar el efecto decolorante y si no se lava con agua abundante para que la mancha no se siga expandiendo. Si no sale se puede usar un algodón empapado en vodka y frotar para que disminuya la zona blanqueada.

Una de las manchas más difíciles. Fuente: Shutterstock.

Otra alternativa efectiva de limpieza es hacer una preparación con tiosulfato de sodio y una taza de agua. Cuando la mezcla está lista se humedece un paño con ella y se coloca sobre la mancha. Se deja actuar quince minutos y se lava la prenda con agua fría. Después de escurrir, se recomienda poner a secar a la sombra.

También otra opción de limpieza es cubrir la mancha con tinte de ropa del mismo color de la prenda para que desaparezca del todo. Para los que le tienen miedo a la lavandina, pueden sustituirla en la limpieza del hogar por productos naturales y menos agresivos como el bicarbonato de sodio, el vinagre o el limón.

Hay que seguir todos los trucos. Fuente: Shutterstock.