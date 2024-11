El baile de Cinthia Fernández junto a su hija que no pasó desapercibido en la red

Cinthia Fernández sigue llamando la atención en las redes sociales con el contenido que sube. Esta vez, sus miles de seguidores quedaron sorprendidos con un pequeño clip que la panelista compartió bailando junto a una de sus hijas. "Me hizo reír con la idea (fue ella) así que, ¿la dejamos portarse mal?", escribió Fernández en Instagram.

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Me encantan los videos de ustedes. Me divierten mucho", "Las amo. Son unas genias", "Portarse bien siempre jaja. Muy ocurrente", "Que hermosa es jajajaja va a ser una gran actriz (se nota que le encanta y es hermoso ver el apoyo de su mami)", "Que grande está. Y cada vez más parecida a vos" y "Está clonada, es hermosa igual que vos Cin", son algunos de los que se alcanzan a leer.

Cinthia Fernández está en pareja con Roberto Castillo y recientemente comenzó a circular un rumor sobre un posible embarazo. "¿Estás embarazada?", le consultó una seguidora. "Con esto compruebo que salió en varios lados. Acabo de ver a mi suegra y me felicitó, dice que lo escuchó en el taxi y gritó de emoción", respondió ella desmintiendo la información.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

De todos modos, en varias ocasiones Cinthia ha asegurado que le gustaría tener un hijo con él. De hecho, hace pocas semanas, la dupla expresó en LAM ese deseo que comparten. “Él no tuvo varón... yo no tuve varón...”, indicó ella en el ciclo que conduce Ángel De Brito.

Y, entre risas, explicó: "Hay maneras de buscar un varón. Mi obstetra es genetista y sí, hay maneras con un genetista. El problema es que yo fabrico doble y en la familia de él sus hermanos son todos mellizos, gemelos".