Netflix: se confirmó el reparto de la última temporada de la serie más esperada

Netflix tiene a toda la audiencia expectante y ansiosa a la espera de la última temporada de Stranger Things. Se trata de la entrega número 5 de la serie que cautivó a los espectadores en todo el mundo. Se espera que esté lista para el próximo año, pero ya se puede conocer quiénes integrarán el reparto de la exitosa producción.

Han pasado mucho los años y los protagonistas pasaron de ser niños a ser grandes. Además, en la serie se sumarán nuevos personajes para dar vida a otras personas. Hay que recordar que una de las grandes claves del éxito de esta serie han sido los actores que le dieron vida a los característicos y entrañables personajes.

El final más esperado. Fuente: Netflix.

Uno por uno

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Millie Bobby Brown como Once / Jane Hopper

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray Bauman

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Hay que recordar que la temporada 5 de la serie de Netflix será la última de esta gran producción de esta obra de ciencia ficción de los hermanos Duffer. Una de las cosas que están en claro es que Hawkins cambió para siempre, pero la duda es hasta qué punto.

El problema que se puede ver en la serie es que luego de la interminable y tremenda batalla con Vecna al parecer la amenaza no terminó, pese a la victoria de los jóvenes. Por un lado Will es el que revela que Vecna no murió, está herido, pero sigue vivo y en poco tiempo podría volver a atacar.

Sin dudas que se trata de una de las series más aclamadas por la crítica y la temporada 5 promete ser furor entre la audiencia de Netflix.

El avance