Esto debes hacer con tu perro si está por llegar un bebé a casa

La noticia de que un bebé llegue a casa pone feliz a todos, excepto, en muchos casos, a tu perro. Estas mascotas suelen ser felices en la rutina y con un nuevo integrante todo puede cambiar. Sin embargo, no es nada grave y podemos hacer algunas cosas para que se acostumbre.

No sólo es la rutina lo que les puede llegar a cambiar si no también la atención de sus dueños. Quienes antes estaban constantemente centrados en él, ahora ya no lo estarán. Es por eso, que lo ideal es prepararlos para este momento utilizando algunas herramientas.

Al preparar a tu perro para la llegada del bebé aseguras una conexión instantanea entre ambos. Foto: Shutterstock

Algunas de las cosas que puedes llevar a cabo para que tu perro se acostumbre a la llegada del bebé es empezar por hacer cambios en su rutina. Ajustar los horarios de comida y paseos que a tí te convengan. Luego, también puedes introducir sonidos de bebés como llantos y nuevos objetos como cuna y ropita para que se familiaricen.

Aplicar este procedimiento irá acostumbrando a tu mascota al olor de tu bebé. Premiarlo cuando haga las cosas bien, de esta manera seguirá sintiendo que es un miembro importante del hogar. Siguiendo estos paso a paso, tu amigo de cuatro patas y tu bebé serán grandes amigos en el futuro.

Tu perro puede ser el gran compañero protector de tu bebé. Foto: Shutterstock

En muchos casos de hogares donde tienen un perro y llega un bebé, los perros se adaptan rápidamente y suelen asumir el papel de guardián y protector de la criatura. En la minoria de los casos, reaccionan más lentamente y necesitan ayuda para ir acostumbrándose un poco más. Con tiempo y paciencia tu perro puede convertirse en un compañero protector.