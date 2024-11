Nati Jota sorprendió con el look que eligió para cenar en la casa de Damián Betular

Nati Jota y Damián Betular no solo son compañeros de trabajo en OLGA, también los une una amistad. Es por eso que, en las últimas horas, la conductora del streaming fue a cenar a la casa del famoso pastelero.

En Instagram, donde la siguen miles de personas, enseñó el look que eligió y sorprendió a varios. "Caer así a la comida en lo de Betu jaja", escribió en la fotografía en la que se la ve frente al espejo con un conjunto deportivo.

Nati Jota no solo llama la atención con lo que comparte en la red, también suele generar un gran revuelo con sus dichos. Hace un tiempo lo hizo cuando habló sobre la marihuana. "No fumo, pero hay un montón de gente que, así como yo tomo dos fernets, prefieren prender un porro. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol en exceso te hace perder el control y sin embargo es legal”, señaló en diálogo con Ulises Jaitt.

También, dio su opinión acerca de la pena de muerte. "Creería que no estoy a favor. Después, por una cuestión lógica que se habla, de que muchas veces hay errores en la justicia, me parece gravísimo que alguien vaya por error de por vida a la cárcel. Al no saber lo que es la muerte no puedo mandar a alguien a algo que no sé", indicó.

Y subrayó la importancia de otorgarle un marco legal a la prostitución. "Si es algo que sucede, creo que un tipo de marco legal debería tener. Porque es muy peligroso y porque también hay muchas chicas que lo terminan haciendo por trata. Si lo elegís, estaría bueno que algo lo regule. Que esté legalizada", admitió Nati Jota.