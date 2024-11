IA dice cuál es la mejor canción de la historia y sorprende a todos

La pregunta sobre cuál es el mejor tema musical siempre está presente. Pero como cada persona tiene una opinión diferente, nunca se puede llegar a un acuerdo. Por eso, los internautas decidieron preguntarle a la inteligencia artificial cuál es la mejor canción de la historia y su respuesta sorprendió.

La inteligencia artificial explicó que elegir la mejor canción del mundo es una cuestión subjetiva y que depende de los gustos personales de cada persona. La IA explicó: “lo que a una persona le parece un himno, a otra puede resultarle indiferente”. Sin embargo, la inteligencia artificial dio a conocer cuál es su canción favorita.

¿Cuál fue la canción escogida por la IA?

Bob Dylan. Foto: Archivo.

Like a Rolling Stone de Bob Dylan fue la elegida por la IA. Esta herramienta digital explicó que la canción dejó una huella significativa en la música ya que es considerada como un clásico. De hecho, Like a Rolling Stone encabeza la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone.

Pero la inteligencia artificial aseguró que existen otras canciones que compiten por el primer puesto. Entre ellas mencionó a Imagine de John Lennon a la cual describió como un himno de paz y unidad que atravesó a generaciones. Imagine fue lanzada en 1971 y fue escrita por Yoko Ono.

John Lennon. Foto: Archivo.

La IA también mencionó a (I can´t get no) satisfaction de The Rolling Stones, un clásico del rock and roll que captura la esencia, energía y rebeldía de la época. Y por último habló de Bohemian Rhapsody de Queen, la ópera de rock que combina diferentes estilos musicales y fue todo un éxito.