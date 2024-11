El hermoso mensaje del ángel de la guarda para este 13 de noviembre para Libra, Escorpio y Sagitario

Para este 13 de noviembre el ángel de la guarda tiene un mensaje hermoso para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Se trata de signos de la astrología que tendrán que reflexionar sobre algunas de sus actitudes que pueden estar molestando a otros. Sin embargo, tendrán un fin de año distinto y lleno de amor.

Todas las personas tienen un ángel que las cuida todos los días de su vida. Son una guía que los orientan para que encuentren la felicidad y sean buenas personas. Cuando las cosas se ponen difíciles ellos están presentes para dar una luz de esperanza. Oren por ellos y pidan sus deseos con mucha fe y se cumplirán.

Libra

El arcángel Samael de este signo te pide que no te sientas mal. Es normal que sientas en estos días que extrañas a los familiares que ya no están en este plano, sin embargo están presentes en tu corazón y guían cada una de tus acciones. El amor te salvará de todos los problemas y angustia que hay dentro tuyo.

Hay que rezarle todos los días. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael de este signo te recuerda que si tienes algún sueño recurrente, deberás prestarle atención porque probablemente tengas que hacer cambios importantes en tu vida. Si en el sueño aparece alguien que ya murió, probablemente esa persona quiere darte una señal de que está bien para que puedas vivir con tranquilidad y feliz.

Sagitario

El ángel Zadquiel dice que hay amigos que no son fieles ni leales. Te recomienda que hagas una depuración de la gente que te rodea. Se vienen tiempos de paz y de cambios. Llegará la prosperidad económica que tanto has esperado, pero deberás sacar provecho y no derrochar el dinero que tanto te costó conseguir.