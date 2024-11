Romina Malaspina arrancó el día luciendo su hermosa figura en un conjunto entallado

En 2015, Romina Malaspina ingresó al reality Gran Hermano, que muy pronto regresa a la pantalla chica. Su paso por la casa más famosa de la TV no fue largo, pero le sirvió para saltar a la fama y le abrió puertas laborales. Consiguió trabajó tanto en Argentina, como en el exterior.

Romina Malaspina cuando entró a Gran Hermano en 2015

Tras participar en otros programas similares en España y Chile, Malaspina reapareció en 2020 en la televisión local y sorprendió con un llamativo cambio de imagen. Su irrupción en los medios fue en Canal 26, donde se desempeñó como presentadora en uno de los noticieros de la señal. Sus vestimentas también generaron un gran revuelo. En aquél entonces, no hubo quien no hablara sobre ella.

Sobre las cirugías y el cambio físico, Malaspina señaló: "No es que no estaba conforme con mi cuerpo. Pero sí tenía cosas que podía mejorar, tenía la posibilidad y lo hice. Me animé y lo hice".

También, en diálogo con Intrusos, recordó las burlas que recibió porque adentro de GH comía mucho. "Afuera me criticaron mucho por eso, aunque no sé por qué. Después empecé a amigarme con eso", reconoció. "Después volví a subir mucho de peso en otro reality que hice en Chile y bajé mucho en otro que hice en España, de una manera que no era saludable. A partir de ahí me empecé a alimentar muy bien. Estudié nutrición y empecé a comer sano", agregó.

En Instagram, Romina Malaspina es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus miles y miles de seguidores. Ahora, lo hizo al arrancar el día luciendo su hermosa figura en un conjunto entallado.