El trucazo casero para pulir el mármol que perdió el brillo

Los que se dedican a la limpieza del hogar saben que hay partes de la casa a las que a veces no les prestan mucha atención o no las tratan como corresponde. Hay muebles de mármol o granito y también mesadas por ejemplo, que con el paso del tiempo se van opacando y van perdiendo su pulido original. Sin embargo, no todo está pérdido y se puede recuperar.

Paso a paso

Para realizar esta limpieza se necesitarán lijas al agua. Siempre se aconseja probar en un lugar poco visible y dedicarle un buen rato a cada pasada para asegurarse de que se está puliendo la superficie como corresponde. Además es importante que la lija que se pase siempre esté húmeda.

Después se pasa un paño húmedo para retirar los residuos y secar. Verán que en poco tiempo la mesada estará mucho más brillante. Pero para lograr un granito más brillante todavía se puede pasar una pasta hecha a base de bicarbonato de sodio, yeso y caolín. Este último se usa para máscaras faciales.

Quedará reluciente. Fuente: Shutterstock.

Lo que hay que hacer es tamizar los tres ingredientes y agregar agua hasta que se forme una pasta homogénea. Finalmente se retira con un paño húmedo y se seca. La pasta es fabulosa para la limpieza de los mármoles delicados. Verán que los resultados serán sorprendentes.

Otro truco casero para la limpieza del mármol es utilizar jabón neutro y agua. Se humedece un trapo en esa solución y con una bayeta de microfibra fregar para evitar la acumulación de manchas. También se puede usar trapos de algodón o esponjas suaves. Esto métodos presentados dejarán las mesadas de la cocina relucientes y brillantes.







